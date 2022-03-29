Sotheby's запретил участвовать в аукционах российским покупателям

Такое решение было принято из-за санкций.

Аукционный дом Sotheby's запретил некоторым российским покупателям участвовать в продажах.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

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По данным издания, соглашения покупателей из РФ или российских граждан, чей основной доход поступает из этой страны, больше не поддерживаются.

В настоящее время рынок искусства находится в меняющейся ситуации, связанной с санкциями в отношении российских физических и юридических лиц. Хотя санкции пока не призывают напрямую прекратить всю арт-торговлю с Россией, однако в середине марта Великобритания и лидеры Большой семерки запретили экспорт предметов искусства и антиквариата в РФ.

Ранее стало известно, что на побережье Лондона была арестована суперяхта Phi, принадлежащая бизнесмену и гражданину России.

Принадлежащая российскому бизнесмену Phi является третьей по величине яхтой, построенной престижными судостроителями Royal Huisman, и имеет так называемый "бесконечный винный погреб" и бассейн с пресной водой.

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