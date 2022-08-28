Сотни бездомных и заброшенных животных из Донецкой области волонтеры эвакуировали в Кропивницкий

Тысячи собак и кошек у линии фронта потеряли хозяев – те либо погибли, либо уехали в эвакуацию. Теперь их вылавливают и вывозят на безопасную территорию, говорится в ТСН.

Полсотни четырехлапых бездомных привезли из Донетчины крапивнические волонтеры. К востоку ездили уже дважды, туда везут корма для животных, а оттуда – в специальных клетках – особых переселенцев, которым нужна помощь.

В эвакуацию отправляются собаки, кошки и даже крысы. Всю ночь направляются через блок-посты и вот они уже в безопасности. В волонтерском приюте вместе с вновь прибывшими ныне 350 животных, переселенцев пока держат в отдельном доме – на карантине. "У этой собачки лапы нет, травмировалась в Краматорске, оторвало ей лапу", — показывает волонтер Екатерина.

В одной из комнат трое жителей – Чебурек, Чепуха из Авдеевки и Малыша из Краматорска. Чебурек и Чепуха выросли в окопах украинских военных. Когда их хозяин получил ранения, о собаках заботились его собратьях. «Его ранили, и он уехал в госпиталь, а потом на ротацию и потом туда не вернулся. И собаки остались с ребятами, а ребята увезли их в Краматорск», — рассказывает Катя.

Однако военный не забыл своих питомцев, нашел их в приюте и уже вскоре Чепуха и Чебурек поедут на Одесщину, к маме бойца.

В отдельных клетках несколько десятков донецких кошек. Как на курорте – в специальных гамаках. «Пока эти коты находятся в клетках, потому что это период адаптации, к нам привыкают, мы к ним привыкаем. Потом мы их стерилизуем и они уже переедут в общий вольер», — рассказывает волонтер.

Вольер для четырехлапых переселенцев как раз достраивают. Однако места для всех все равно не хватит. Поэтому волонтеры призывают крапивничан приехать в приют и выбрать себе четырехлапого друга. Это спасет сразу две жизни: одно животное найдет дом и освободится место для другого хвостатого переселенца.

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