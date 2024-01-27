Сотни "Калибров" на складах и ноль в небе: почему РФ прекратила использовать эти ракеты

Прекращение применения по Украине "Калибров" еще не означает, что у России закончились эти ракеты. Напротив, РФ может иметь на складах более 240 единиц "Калибров" разных модификаций.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в своем Telegram.

"С 25 сентября 2023 года по 25 января 2024 года у россиян накопление КРМБ "Калибр", только за счет производственных мощностей, может составлять более 240 единиц. То есть, с учетом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных", — говорит Коваленко.

Он назвал несколько причин столь длительной паузы.

Во-первых, после побега Черноморской флотилии в Новороссийск, из Севастополя, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

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По словам эксперта, сейчас продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" из 3413 ракетно-технической базы, в Сухарной Балке, на материк, в 1061 арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевске, Краснодарского края. При этом командование РВВ всячески форсирует процесс обустройства всей нужной инфраструктуры и логистики.

Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надежности при столь интенсивном применении ракет. Коваленко отмечает, что особенно ресурс был изношен в 2022 и первой половине 2023 года.

"Неудивительно то, что неоднократно бросались в глаза нечетные пуски, хотя пусковое парное количество. Например, когда регулярно с ДЭПЛ "Варшавянка", из 4хПУ запускалось по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за изношенности и риска ЧП. Так же, сами корабли, от частых стартовых импульсов, получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые так же влияют на износостойкость", — объясняет эксперт.

Коваленко предполагает, что в ближайшее время Россия будет внутренними водами пытаться переправить в Черное море носители КРМБ "Калибр" из других флотов, а эти отправить на ремонт.

В-третьих, погода играет россиянам не на руку, но это ситуативный фактор говорит Коваленко.

"А потому, к практике ударов "калибрами" они через некоторое время все же вернутся, особенно с учетом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска", — считает эксперт.

Напомним, ранее в ВСУ также прокомментировали то, почему РФ давно не применяла крылатые ракеты "Калибры" для ударов по Украине. Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк об'яснила, что это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускают эти воздушные цели. По ее словам, вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске.

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