"Сотни людей без связи": Часов Яр превратился в сплошные руины

Часов Яр / © МВС Украины в Telegram

Город Часов Яр на Донетчине фактически перестал существовать как населенный пункт с целостной инфраструктурой. В результате продолжающихся уже второй год непрерывных атак российской армии от города осталось только название на карте.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

По словам чиновника, Часов Яр уже давно находится в зоне активных боевых действий. Враг не прекращает давление ни на минуту, применяя как живую силу, так и тяжелую технику.

«Постоянные атаки, ежедневные атаки. Часов Яр фактически уже второй год находится в красной зоне», — отметил Чаус.

Он подчеркнул, что разрушения настолько масштабные, что оккупантам, которые пытаются продвигаться по развалинам в другие микрорайоны, просто негде прятаться. В таких условиях критически важной становится аэроразведка.

«Работа дронов сейчас настолько важная, и вообще взгляд с неба — это основная тема по всем направлениям», — отметил глава ГВА.

Отвечая на вопрос о том, как выглядит город сейчас, Чаус был откровенным: инфраструктура уничтожена до основания.

«От Часового Яра почти ничего не осталось. Осталась точка на карте — это одно, остались люди — это основное. А от города, от построек — фактически все разрушено», — констатировал чиновник.

Что известно о гражданских жителях

Самым болезненным вопросом остается ситуация с гражданским населением. По официальной статистике, которая была актуальна некоторое время назад, в городе оставалось около 100 человек. Однако пока подтвердить эти данные или узнать состояние этих людей невозможно.

«Довольно продолжительное время, очень продолжительное время связи с городом просто нет. Поэтому сказать что-либо о том, что остаются люди, фактически невозможно. У нас нет полноты картинки, у нас нет связи и нет возможности общения», — резюмировал Чаус.

Ситуация в городе остается критической, а доступ к нему для волонтеров и эвакуационных групп — заблокированным из-за интенсивности огня.

Напомним, в России неоднократно меняли сроки полного захвата Донбасса, а сейчас Москва снова озвучила дедлайн — выход на админграницы Донецкой области до апреля 2026 года.

В Офисе президента Украины отмечают, что эти планы остаются неизменными еще с 2025-го, однако реальных возможностей для их осуществления у РФ нет, несмотря на параллельные разговоры о «буферных зонах» и возможных наступлениях на других направлениях.