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Сотни людей прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом в Северодонецке, который испытал ракетный удар со стороны РФ

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Сотни людей прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом в Северодонецке, который испытал ракетный удар со стороны РФ

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который испытал вражеский ракетный удар.

По словам главы области, местные жители, спасаясь от российских снарядов и ракет, спряталися в бомбоубежищах советских времен под заводом "Азот".

Об этом сообщил CNN глава военной администрации Сергей Гайдай.

Там есть местные жители, которых попросили покинуть город , но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного, — сказал Гайдай.

Он напомнил, что в среду 1 июня утром российские войска несколько раз целили по объединению "Азот". Оккупанты попали в один из административных корпусов и состав, где хранился метанол.

Также Гайдай в очередной раз подчеркнул, что украинские защитники держат контроль над Северодонецкой промзоной.

Напомним, в ISW рассказали, почему кафиры хотят захватить Северодонецк.

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