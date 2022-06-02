Сотни людей прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом в Северодонецке, который испытал ракетный удар со стороны РФ

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который испытал вражеский ракетный удар.

По словам главы области, местные жители, спасаясь от российских снарядов и ракет, спряталися в бомбоубежищах советских времен под заводом "Азот".

Об этом сообщил CNN глава военной администрации Сергей Гайдай.

Там есть местные жители, которых попросили покинуть город , но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного, — сказал Гайдай.