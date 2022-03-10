Сотни людей "застряли" в очередях: россияне отреагировали на закрытие магазинов Uniqlo (видео)

Вот она, гражданская позиция...

Японский бренд Uniqlo решил остановить продажу товаров в России, даже несмотря на свои предыдущие заявления. В результате россияне "застряли" в очередях, чтобы успеть купить одежду.

Видео из ТРЦ Москвы и Санкт-Петербурга 10 марта опубликовали в Сети.

Пишут, что людей в очередях так много, что пришлось ограничить вход в магазины. Несмотря на это, россияне стоят и ждут.

Напомним, что в городах России люди круглосуточно стоят в огромных очередях в надежде снять деньги в банкоматах, пока они еще есть. По новым данным международного агентства Fitch Ratings, дефолт в РФ неизбежен.

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