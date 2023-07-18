Сотни метров каждый день: Череватый рассказал о новаторской тактике ВСУ возле Бахмута

ВСУ ежедневно продвигаются на сотни метров возле Бахмута. Делать это пытаются с малейшими потерями.

Украинские защитники пытаются продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, минимизируя потери. Для этого они используют специальную тактику.

О ней рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время брифинга 18 июля.

"Мы действуем очень осторожно, используя маневр, охват врага. Используем весь спектр тактического новаторства, чтобы постепенно с наименьшими потерями продвигаться, вытеснять врага", — рассказал он.

Череватый объяснил, что ВСУ осуществляют огневой контроль и делают все, чтобы "улучшить свое тактическое положение и ухудшить положение врага, нанося ему максимальные потери".

У Бахмута же Силы обороны атакуют на северном и южном флангах, рассказал Череватый.

"Там ежедневно имеем движение, которое исчисляется сотнями метров. Если говорить о неделях — километров. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним", — рассказал Череватый.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что под Бахмутом российские захватчики пытаются сохранить свои позиции, поэтому постоянно стягивают туда резервы. Оккупанты иногда пытаются контратаковать. Однако за последнее время у врага успеха не было.

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