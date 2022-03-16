"Сотни невинных мирных жителей": Кулеба рассказал об атакованном Россией Драматическом театре в Мариуполе

"Сотни невинных мирных жителей": Кулеба рассказал об атакованном Россией Драматическом театре в Мариуполе

Сейчас здание полностью разрушено.

В Мариуполе было совершено еще одно ужасное преступление.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя бомбардировки Драматического театра.

"Массированное нападение россиян на Драматический театр, где скрывались сотни невинных мирных жителей. Сейчас здание полностью разрушено. Россияне не могли не знать, что это гражданское убежище. Сохраните Мариуполь! Остановите российских военных преступников!" — написал он в Twitter.

Twitter/Дмитрий Кулеба

Напомним, российские оккупанты снова атаковали Мариуполь — сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр.

Об этом сообщил Сергей Тарута на своей странице в Facebook.

“Там скрывались от обстрелов тысячи горожан, преимущественно мамы с детьми, сколько под завалами погибших - неизвестно. Из-за постоянных обстрелов разобрать завалы невозможно”, — написал он.

Сколько под завалами людей – неизвестно.

Читайте также:

Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение

Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы

Удар по телевышке возле Ровно: завалы уже разобрали, количество погибших выросло