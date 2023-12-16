Сотни оккупантов и более 10 танков: Генштаб сообщил о потерях россиян

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 930 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 344 820 единиц личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 344 820 (+930) человек ликвидировано

танков – 5720 (+14)

боевых бронированных машин – 10667 (+13)

артиллерийских систем – 8100 (+1)

РСЗО — 920

средства ПВО – 605

самолетов — 324

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12)

крылатые ракеты — 1609 (+1)

корабли/катера — 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10710 (+11)

специальная техника — 1190 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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