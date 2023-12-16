Сотни оккупантов и более 10 танков: Генштаб сообщил о потерях россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 930 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 344 820 единиц личного состава.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 344 820 (+930) человек ликвидировано
- танков – 5720 (+14)
- боевых бронированных машин – 10667 (+13)
- артиллерийских систем – 8100 (+1)
- РСЗО — 920
- средства ПВО – 605
- самолетов — 324
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12)
- крылатые ракеты — 1609 (+1)
- корабли/катера — 22
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10710 (+11)
- специальная техника — 1190 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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