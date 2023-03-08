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Сотни оккупантов и четыре танка: Генштаб посчитал потери РФ за сутки

Сотни оккупантов и четыре танка: Генштаб посчитал потери РФ за сутки

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России на 8 марта составляют 155 530 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 700 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 155 530 (+700) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3436 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 6723 (+9)
  • артиллерийских систем – 2463 (+7)
  • РСЗО – 488
  • средства ПВО ‒ 253
  • самолетов – 303
  • вертолетов – 289
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 873
  • корабли/катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7)
  • специальная техника ‒ 236

Ранее Генштаб сообщил, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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