Сотни оккупантов и четыре танка: Генштаб посчитал потери РФ за сутки

Общие боевые потери России на 8 марта составляют 155 530 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 700 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

личного состава около 155 530 (+700) человек ликвидировано

танков ‒ 3436 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 6723 (+9)

артиллерийских систем – 2463 (+7)

РСЗО – 488

средства ПВО ‒ 253

самолетов – 303

вертолетов – 289

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3)

крылатые ракеты ‒ 873

корабли/катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7)

специальная техника ‒ 236

Ранее Генштаб сообщил, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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