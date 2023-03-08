Сотни оккупантов и четыре танка: Генштаб посчитал потери РФ за сутки

Общие боевые потери России на 8 марта составляют 155 530 человек.
За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 700 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 155 530 (+700) человек ликвидировано
- танков ‒ 3436 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 6723 (+9)
- артиллерийских систем – 2463 (+7)
- РСЗО – 488
- средства ПВО ‒ 253
- самолетов – 303
- вертолетов – 289
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 873
- корабли/катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7)
- специальная техника ‒ 236
Ранее Генштаб сообщил, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
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