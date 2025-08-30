- Дата публикации
Война
358
1 мин
Сотни оккупантов и гора техники: Генштаб обновил потери РФ на фронте
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 850 окупантов. Общие боевые потери врага достигли 1081330 человек.
Об этом 30 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1081330 (+850) человек
танков — 11149 (+6)
боевых бронированных машин — 23210 (+19)
артиллерийских систем — 32172 (+47)
РСЗО — 1476
средства ПВО — 1213
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 54691 (+316)
крылатые ракеты — 3626
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 60222 (+106)
специальная техника — 3952
Напомним, российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа. Назначение корабля — ведение радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.