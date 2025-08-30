ТСН в социальных сетях

Война
358
1 мин

Сотни оккупантов и гора техники: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 850 окупантов. Общие боевые потери врага достигли 1081330 человек.

Об этом 30 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1081330 (+850) человек

  • танков — 11149 (+6)

  • боевых бронированных машин — 23210 (+19)

  • артиллерийских систем — 32172 (+47)

  • РСЗО — 1476

  • средства ПВО — 1213

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 54691 (+316)

  • крылатые ракеты — 3626

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60222 (+106)

  • специальная техника — 3952

Напомним, российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа. Назначение корабля — ведение радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.

358
