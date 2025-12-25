Сотни оккупантов и гора техники: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 25 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1201230 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 860 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 201 230 (+860) человек

танков — 11 456 (+7)

боевых бронированных машин — 23 801 (+5)

артиллерийских систем — 35 435 (+59)

РСЗО — 1 579

средства ПВО — 1 263

самолетов — 434

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 94 797 (+600)

крылатые ракеты — 4 107

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 71 274 (+149)

специальная техника — 4 029

Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».