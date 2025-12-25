ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
272
Время на прочтение
1 мин

Сотни оккупантов и гора техники: Генштаб обновил потери РФ на фронте

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 25 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1201230 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 860 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 201 230 (+860) человек

  • танков — 11 456 (+7)

  • боевых бронированных машин — 23 801 (+5)

  • артиллерийских систем — 35 435 (+59)

  • РСЗО — 1 579

  • средства ПВО — 1 263

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 94 797 (+600)

  • крылатые ракеты — 4 107

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71 274 (+149)

  • специальная техника — 4 029

Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».

Дата публикации
Количество просмотров
272
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie