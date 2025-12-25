- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 1 мин
Сотни оккупантов и гора техники: Генштаб обновил потери РФ на фронте
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 25 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1201230 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 860 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 201 230 (+860) человек
танков — 11 456 (+7)
боевых бронированных машин — 23 801 (+5)
артиллерийских систем — 35 435 (+59)
РСЗО — 1 579
средства ПВО — 1 263
самолетов — 434
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 94 797 (+600)
крылатые ракеты — 4 107
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 71 274 (+149)
специальная техника — 4 029
Ранее сообщалось, что военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это необходимо для распространения пропаганды об «успехах на фронте».