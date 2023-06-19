Сотни оккупантов и лодки: ВСУ мощно ударили по россиянам на Херсонщине

ВСУ взорвали вражеский склад боеприпасов на временно оккупированной Херсонской области.

Больше о "бавовне" рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"За прошедшие сутки у нас есть мощный результат контрбатарейной работы. Уже подтверждено разведкой уничтожения более 100 оккупантов на левом берегу. Накрыта база с их лодками, где 20 лодок, которые они "отжали" у местного населения и переоборудовали под свои нужды, было уничтожено.

Также отработано очень мощно по месту сосредоточения автобронетанковой техники — 27 единиц уничтожено и две пушки крупнокалиберные. Та работа, которую вчера наблюдали с большими взрывами на левом берегу, была достаточно результативна по поводу ослабления сил оккупантов. Это касается практически всей зоны, где они размещались", — сказала она.

Что известно о "бавовне" на левом берегу Херсона

В воскресенье, 18 июня, примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково (до 2016 года населенный пункт назывался Партизаны) Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов.

Позже спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил факт уничтожения боеприпасов российских оккупантов в пгт Рыково. По его словам, командующий Воздушными силами Украины уже поблагодарил "ребят за хорошую работу".

"Вы видели сжигание складов боеприпасов. Меньше боеприпасов – больше огня", — сказал Игнат.

Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы сообщали о "бавовне" вблизи Геническа и Скадовска.

"Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных – большой состав. Пошла детонация", – написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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