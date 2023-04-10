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Сотни оккупантов и техника: Генштаб сообщил о новых потерях РФ в Украине

Сотни оккупантов и техника: Генштаб сообщил о новых потерях РФ в Украине

Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 10 апреля составляют 178 820 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 670 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 178820 (+670)
  • танков – 3637 (+1)
  • боевых бронированных машин — 7028 (+4)
  • артиллерийских систем – 2750 (+10)
  • РСЗО — 534 (+1)
  • средства ПВО — 282
  • самолетов – 307
  • вертолетов — 292
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11)
  • крылатые ракеты — 911
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5)
  • специальная техника — 311 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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