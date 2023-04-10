Сотни оккупантов и техника: Генштаб сообщил о новых потерях РФ в Украине

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 10 апреля составляют 178 820 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 670 россиян.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 178820 (+670)
- танков – 3637 (+1)
- боевых бронированных машин — 7028 (+4)
- артиллерийских систем – 2750 (+10)
- РСЗО — 534 (+1)
- средства ПВО — 282
- самолетов – 307
- вертолетов — 292
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11)
- крылатые ракеты — 911
- корабли /катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5)
- специальная техника — 311 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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