Сотни оккупантов и техника: Генштаб сообщил о новых потерях РФ в Украине

Общие боевые потери России к утру 10 апреля составляют 178 820 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 670 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 178820 (+670)

танков – 3637 (+1)

боевых бронированных машин — 7028 (+4)

артиллерийских систем – 2750 (+10)

РСЗО — 534 (+1)

средства ПВО — 282

самолетов – 307

вертолетов — 292

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11)

крылатые ракеты — 911

корабли /катера — 18

автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5)

специальная техника — 311 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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