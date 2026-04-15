Война
197
1 мин

Сотни оккупантов за каждый километр территории: Минобороны шокировало данными о потерях РФ

Потери России превысили темпы мобилизации.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ. / © Associated Press

Сегодня агрессор Российская Федерация теряет 254 военных на каждый квадратный километр. В Донецкой области эта цифра выше — в среднем 428 оккупантов.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время заседания «Рамштайна».

«На поле боя мы не только удерживаем позиции — мы наращиваем давление. Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации», — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, зимой российские войска выпустили по Украине 462 баллистических, почти 600 крылатых ракет и 27 тыс. «Шахедов». В то же время, Украина усилила противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%.

Потери РФ в войне

Утром 15 апреля украинский Генштаб обнародовал обновленную статистику потерь врага. Так, потери личного состава составляют около 1313970 человек. В частности, только за минувшие сутки было ликвидировано 1010 захватчиков.

Кроме того, уничтожено 11 864 танка, более 40 тыс. артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 240 тыс. БПЛА оперативно-тактического уровня.

197
