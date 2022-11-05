Сотни погибших: на Сватовском направлении ВСУ мощным ударом "закобзонили" целый батальон "мобиков"

По словам выжившего мобилизованного, из 570 человек целых ориентировочно - только три десятка.

У села Макеевка Сватовского района Луганской области украинская армия нанесла мощный удар по батальону мобилизованных россиян из Воронежской области. Возможные потери – пол тысячи "мобиков".

Об этом рассказал российскому изданию Верстка один из тех, кому удалось выжить.

Российский военнослужащий рассказал, что им должны были привезти в район Сватового, в 15 километрах от линии фронта, там они должны были вступить в ряды "территориальной обороны". Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны. Военного обеспечения у них не было, на весь батальон было всего три лопата.

"Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопата , обеспечения вообще никакого не было. Мы, как смогли, окопались, а к утру начался обстрел — артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали, в перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целых - 29, еще 12 ранены, остальные — все", — рассказал россиянин.

Он также добавил, что ранее на этих позициях как минимум был еще один батальон из мобилизованных. Военный РФ рассказал, что видел десятки трупов. Он убедился на собственном опыте, что мобилизованные бросают на передок, как "пушечное мясо", чтобы закрыть линию фронта.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь в Луганской области на передок бросают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованы", — рассказал "мобиков".

Путин может объявить вторую волну мобилизации

Аналитики американского Института изучения войны ISW отмечают, что частичная мобилизация в РФ не смогла реализовать планы российского диктатора Владимира Путина. Вероятно, РФ будет продолжать скрытую мобилизацию. Отмечается, что власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.

Аналитики ISW также сообщают, что так называемыми "добровольцами" могут стать как мужчины со снятой судимостью, так и мужчины всех возрастов и состояния здоровья, даже если имеют официальный статус инвалида. Между тем, уже мобилизованные мужчины часто спят на улице и голодают, а на фронт их часто бросают без какой-либо подготовки.

По данным британской разведки, Россия отправляет на фронт мобилизованных почти без подготовки. Руководство ВС РФ не имеет достаточных возможностей для обучения большому количеству призывников.

Накануне кремлевский диктатор сообщил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин на войну против Украины.

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