Сотни ракет, дронов и авиабомб: Зеленский отреагировал на обстрелы Украины за неделю

В течение недели Российская Федерация атаковала Украину более 160 ракетами разных типов, 780 управляемыми авиационными бомбами, 400 ударными беспилотниками разных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа", — сказал Зеленский.

Президент сказал о дальнобойных ударах по РФ, откуда враг запускает ракеты.

"Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", — уточнил Зеленский.

Напомним, 30 августа россияне попали управляемой авиабомбой в 12-этажный жилой дом в Харькове. По предварительным данным, погибли семь человек. Среди погибших есть девочка, которая находилась на детской площадке, а также 18-летняя художница.

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