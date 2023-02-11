Сотни ракет и десятки разрушенных зданий: Подоляк о невозможности договора с Путиным

Россия продолжает цинично убивать украинцев, периодически заявляя о "мирных" переговорах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на своих преступлениях в Украине, поэтому нельзя верить в какие-либо заявления России о якобы "переговорах и мире".
Он также напомнил о последствиях ракетной атаки оккупантов по Украине 10 февраля.
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
"День войны: 106 ракет, 30 дронов, десятки разрушенных зданий, более 1000 оккупантов, убитых на Донецком направлении. И улыбающийся путин заявляет: "Мы не начинали войны, мы не убиваем". Дайте определение этого поведения. И хотели бы вы заключить с ним любой договор?", — говорится в сообщении.
Напомним, в Кремле вновь заявили о готовности переговоров с Украиной "на основе существующей реальности". Заместитель иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва "не против диалога".
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