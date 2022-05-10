Сотни раненых: "Азов" показал ужасные кадры, в каких условиях живут украинские защитники в Мариуполе (фото 18+)

Полк "Азов" показал, в каких условиях живут украинские защитники и мирное население на заводе "Азовсталь".

Они находятся в полной антисанитарии, у некоторых из них открытые раны, перевязанные не стерильными остатками бинтов.

Фотографии из "Азовстали" опубликовали в пресс-службе полка "Азов".

Как сообщается, украинские военные, защищающие территорию завода от российских оккупантов, находятся без необходимых медикаментов и питания.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создавали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" — отметили в полку "Азов".

Фото: Facebook/пресc-служба полка "Азов"

Там также отдельно призвали немедленно эвакуировать раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты снова бомбят завод "Азовсталь".

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