Сотни раненых россиян и сбитые беспилотники: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки российских захватчиков около девяти населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа – Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаки формирования им наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине, Стрелка, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляна Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Андреевке Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснополька, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огнем накрыли Веселое, Авдеевку, Невельское, Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не перестает обстреливать Времовку, Великую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

В Херсонской области россияне продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Осуществляет розыск проукраинского настроенного населения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса, а наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.

"Это ужасные кадры - некоторые города стерты с лица земли" - Гайдай о ситуации в Луганской области

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