Сотни россиян стали "хорошими": ВСУ удачно попали по оккупантам и их "коменданту" в Токмаке

Защитникам удалось ликвидировать около 200 окупантов вместе с "комендантом".

Украинские военные удачно отработали по позициям окупантов в Токмаке — несколько сотен "хороших" россиян.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, разведчики сообщили, что ВСУ попали в Ковальско-штамповочный завод, где дислоцировались оккупанты. В результате около 200 российских захватчиков вместе с "комендантом" города "отминусовались".

В результате этого, говорит Федоров, российские "ФСБшники" в панике вывозят свои семьи из города.

"Рашисты, по прогнозу жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота — там безопаснее", — написал мэр временно оккупированного Мелитополя.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщил о бавовне в "глубоком тылу" оккупантов, которая произошла ночью 11 июля. Там "бавовна" расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области, детонировало до рассвета.

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