Сотни россиян, танки и ПВО: Генштаб обновил потери врага на фронте

Общие боевые потери России к утру 5 февраля составляют более 131 290 человек.
За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 700 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 131290 (+700) человек ликвидировано
- танков ‒ 3220 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11)
- артиллерийских систем – 2226 (+6)
- РСЗО – 460
- средства ПВО ‒ 227 (+2)
- самолетов – 294
- вертолетов – 284
- БПЛА оперативно-тактического уровня 1958 г.
- крылатые ракеты ‒ 796
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5091 (+10)
- специальная техника ‒ 203
Напомним, 4 февраля ВСУ ликвидировали 720 оккупантов.
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