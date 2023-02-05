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Сотни россиян, танки и ПВО: Генштаб обновил потери врага на фронте

Сотни россиян, танки и ПВО: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 5 февраля составляют более 131 290 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 700 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 131290 (+700) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3220 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11)
  • артиллерийских систем – 2226 (+6)
  • РСЗО – 460
  • средства ПВО ‒ 227 (+2)
  • самолетов – 294
  • вертолетов – 284
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1958 г.
  • крылатые ракеты ‒ 796
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5091 (+10)
  • специальная техника ‒ 203

Напомним, 4 февраля ВСУ ликвидировали 720 оккупантов.

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