- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Более тысячи россиян уже не вернутся домой: потери врага на 28 марта
Войска РФ и в дальнейшем несут значительные потери в Украине.
За прошедшие сутки ликвидировано около 1 300 российских захватчиков и немало техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 294 470 (+1 300) человек
танков — 11 812 (+4)
боевых бронированных машин — 24 297 (+10
артиллерийских систем — 38 936 (+73)
РСЗО — 1 707 (+7)
средства ПВО — 1 337
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 202 112 (+1 501)
крылатые ракеты — 4 491
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 85 796 (+227)
специальная техника — 4 105 (+5)
Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.