Война
137
1 мин

Более тысячи россиян уже не вернутся домой: потери врага на 28 марта

Войска РФ и в дальнейшем несут значительные потери в Украине.

Анастасия Павленко
Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки ликвидировано около 1 300 российских захватчиков и немало техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 294 470 (+1 300) человек

  • танков — 11 812 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 297 (+10

  • артиллерийских систем — 38 936 (+73)

  • РСЗО — 1 707 (+7)

  • средства ПВО — 1 337

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 202 112 (+1 501)

  • крылатые ракеты — 4 491

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 85 796 (+227)

  • специальная техника — 4 105 (+5)

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.

