Сотни снарядов по Херсонщине и взрывы в Черниговской области: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь на 9 октября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (17 взрывов).

Враг стрелял из минометов, ствольной артиллерии по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 34 взрыва. Утром россияне совершили обстрел Хотинской громады. Зафиксировано 4 взрыва из миномета. Без человеческих потерь и повреждений инфраструктуры

Запорожская область: за прошлые сутки россияне нанесли 77 ударов по 16 населенным пунктам области.

74 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел. Также враг нанес авиационный удар по Орехову и Роботиному и обстрелял из РСЗО Степногорск.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам.

На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Каменка, Двуречная, Синковка, Кисловка.

В Волчанске Чугуевского района из-за ударов оккупантов было повреждено, по меньшей мере, 7 частных домов. Погибла 65-летняя женщина.

Луганщина: враг продолжает атаки на Макеевку – только за вчера отбиты четыре штурма на территории вблизи села. Из артиллерии и минометов оккупанты открывали огонь по Белогоровке и Невскому. В Невском разрушены еще два дома. Россияне уничтожают этот населенный пункт, как и другие прифронтовые. За сутки противник совершил 154 обстрела (564 снаряда).

Донетчина: под огнем минувших суток —4 населенных пункта: Константиновка, Авдеевка, пгт Курдюмовка, с. Ласточкино. Повреждены 29 жилых домов.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по открытой территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (402 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (18 снарядов).

Оккупанты ударили по поселку Киндийка. Ранения получила 11-летняя девочка. Девочка в коме. За жизнь малышки борются медики.

Также из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви. У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Враг обстрелял Берислав. Травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.

Также в Херсоне ранения получили 45-летний и 61-летний мужчины.

В результате вражеского обстрела Антоновки погиб 50-летний мужчина.

Всего за сутки по области: один человек погиб, еще 18 получили ранения, из них 2 ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 октября россияне снова обстреливали Херсон и область.

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