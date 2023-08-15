Сотни спасенных жизней: защитники Украины рассказали о "Франках", которого невозможно уничтожить (фото)

Украинские защитники рассказали о чрезвычайной истории автомобиля, который служит в 5-й Слобожанской бригаде НГУ с мая 2022 года. Этот транспорт за время войны успел спасти тысячи жизней и, несмотря на свой вид, продолжает служить украинским воинам.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Украинские бойцы рассказали, что в мае 2022 волонтеры им помогли получить почти новый автомобиль "Мазда 2500". С этого времени пикап выполняет задание на фронте. Благодаря своему качеству и надежности автомобиль получил позывной "Франкенштейн".

Сначала транспорт вместе с воинами защищал Балаклею и в этом же городе впервые попал под обстрелы "Градами", ствольной артиллерией и танками.

Автомобиль "Франки" на фронте / Фото: Национальная гвардия Украины

"А шаровые отверстия, полученные во время выездов на позиции, гвардейцы бросили считать еще в Балаклее – их множество, а снаружи Франки напоминает дуршлаг на колесах. Автомобиль пережил даже дистанционное минирование, когда кассета с минами "засеяла" площадь вокруг Франки, а саперы взорвали их, потому что разминировать не было возможности", — сообщили в Нацгвардии.

Автомобиль также заваливало обломками бетонных плит и кирпича, но после ремонта он и дальше был на ходу.

"Именно под Балаклеей этот автомобиль получил свой фирменный тюнинг, достойный очередной серии "Безумного Макса". И позывной появился там, потому что просто не было смысла ремонтировать кузов, потому что в следующем выезде вновь появлялись очередные осколочные и шаровые поражения, а все ремонтные мощности ограничивались починкой мелких повреждений двигателя и рамы, которые оказались удивительно прочными у этого чуда японского автопрома", — говорится в сообщении.

На этом автомобиле защитники Украины освобождали Изюм, Подлиман, он вброд перешел Оскол, и теперь уже воюет в Серебрянском лесу. Этот автомобиль спас сотни жизней раненым бойцам, перевозил боекомплект и выполнял множество других задач.

Автомобиль "Франки" / Фото: Национальная гвардия Украины

После войны бойцы хотят почтить этот пикап и отдать его в музей. Когда на позиции приехала японская журналистка, она была поражена, что этот автомобиль до сих пор может ездить. Бойцы Нацгвардии передали через нее благодарность изготовителю.

Напомним, Игнат назвал, какие ракеты ни разу не удалось сбить ПВО.

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