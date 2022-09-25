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Сотни тел: Зеленский сообщил об обнаружении в Изюме еще двух массовых захоронений

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Сотни тел: Зеленский сообщил об обнаружении в Изюме еще двух массовых захоронений

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области были найдены еще два массовых захоронения с сотнями тел.

К местам захоронений в Изюме уже направляются журналисты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью CBS News.

"Мы нашли большое массовое захоронение с полтысячей человек (ранее в Изюме – ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути. Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей", – сказал глава государства.

Он отметил, что речь идет о маленьком городке Изюм: "В маленьком городке есть еще два массовых захоронения".

Зеленский также напомнил, что в первом обнаруженном массовом захоронении в Изюме были найдены замученные и убитые целые семьи.

"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", – добавил президент.

Напомним, на месте первого найденного массового захоронения в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих и 5 детей.

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