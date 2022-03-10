Сотни тысяч фрилансеров лишатся работы: Fiverr останавливает свою деятельность в России

Сотни тысяч фрилансеров лишатся работы: Fiverr останавливает свою деятельность в России

Сотни тысяч фрилансеров теперь не могут предоставлять свои услуги.

Fiverr приостанавливает свою деятельность в России. Россияне не могут открывать новые аккаунты или использовать существующие для покупки или продажи услуг на платформе.

Об этом 10 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Также компания решила вернуть все собрания, собранные за последние несколько недель, украинским фрилансерам как способ дополнительной финансовой поддержки.

"Fiverr – один из крупнейших маркетплейсов онлайн-услуг в мире и в частности в России. Сотни тысяч фрилансеров теперь не смогут предоставлять свои услуги", – пояснил Федоров.

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