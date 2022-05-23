"Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории

"Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории

Президент отметил, что некоторые вещи он не должен комментировать.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и остальную часть оккупированных территорий.

Об этом он сказал в ходе разговора в Украинском доме в Давосе.

Президенту напомнили, что несколько дней назад глава украинской военной разведки, генерал Кирилл Буданов сказал, что Россия проиграет и Украина заберет назад все временно утраченные территории, и это сделает силой, только силой, поскольку нет другого способа.

Также читайте Зеленский назвал ужасающие последствия для стран Европы, если США и ЕС не поддержат Украину в войне

На вопрос, согласен ли он с генералом Будановым, Зеленский ответил, что ему очень нравится генерал Буданов, и он уважает его мнение.

"Я всегда согласен с профессионалами…" — сказал президент.

Также Зеленский объяснил, реалистично ли намерение забрать назад Крым и выполнимо.

"На сегодняшний день, я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны — это сотни тысяч убитых. Господин Буданов – это профессиональный человек. Я хочу закончить одну вещь о нем. Вы поймете, наверное, некоторые детали. Вы знаете, я некоторые вещи не должен комментировать. Господин Буданов провел со своими подчиненными очень серьезную операцию, которая была в Афганистане. И действительно, это были очень и очень мощные шаги. И он — героический человек абсолютно. И сейчас он занимается очень важными операциями, о которых я не готов говорить. Смелости у него достаточно. Действительно, я думаю, что он и сам мог бы вернуть ту или иную территорию. Но это его смелость, это его уверенность, и я очень рад, что такой дух у наших военных. Это самое главное. Его нельзя потерять, и они его не теряют. Но цена, всему есть цена..." — подытожил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.

Россия выпустила по Украине 2275 ракет – Зеленский в обращении 23 мая

Читайте также: