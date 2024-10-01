Сотни украинских военных оказались в ловушке после того, как РФ оцепила Угледар – The Telegraph

По информации издания, пути эвакуации из Угледара в южный край линии фронта перекрыты, а основные запасы заканчиваются.

Сотни украинских военных могут оказаться в ловушке в осажденном городе Угледар, поскольку российские войска завершают оцепление и наступают.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Один украинский военный рассказал на анонимных условиях, как пути эвакуации из Угледара были перекрыты, а продовольствие, боеприпасы и топливо заканчивались.

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идет с трех сторон", – сказал он.

Военный отметил, что из-за российской артиллерии и обстрелов беспилотников украинским БТРам было слишком опасно ехать в сторону дружеских рубежей.

В свою очередь он описал, как отдельные подразделения пытались ночью в боевых отступных строях тихо ускользнуть из российского окружения.

"Жалобы военных обнародовали на следующий день после того, как украинское командование отозвало командира 72-й бригады ВСУ, защищавшей Угледар", – отмечают в The Telegraph.

В издании отмечают, что даже украинские и нейтральные информационные источники заявили, что Угледар, вероятно, падет.

"Довоенное население города составляло около 14 тысяч человек. Если Угледар падет, это будет самая значительная боевая победа Владимира Путина с момента одержания им Авдеевки в феврале", — пишут в издании.

Ранее в DeepState сообщили, что оккупанты вошли в Угледар с запада и юга и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара.

Также сообщалось, что уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держат Угледар.

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