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Сотни уничтоженных захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Сотни уничтоженных захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Генштаб обновил потери врага / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 2 июля составляют уже более 229 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 790 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков ‒ 4052 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 7888 (+20)
  • артиллерийских систем – 4188 (+26)
  • РСЗО – 637 (+5)
  • средств ПВО ‒ 390 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 308
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12)
  • крылатых ракет ‒ 1261
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22)
  • специальной техники ‒ 583 (+3)

Напомним, в июне Вооруженные силы Украины установили рекорд по уничтожению российской техники. В частности, уничтожены 390 боевых бронированных машин врага. Это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и раскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

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