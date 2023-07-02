Сотни уничтоженных захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Общие боевые потери России к утру 2 июля составляют уже более 229 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 790 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков ‒ 4052 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 7888 (+20)

артиллерийских систем – 4188 (+26)

РСЗО – 637 (+5)

средств ПВО ‒ 390 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 308

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12)

крылатых ракет ‒ 1261

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22)

специальной техники ‒ 583 (+3)

Напомним, в июне Вооруженные силы Украины установили рекорд по уничтожению российской техники. В частности, уничтожены 390 боевых бронированных машин врага. Это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и раскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

Читайте также: