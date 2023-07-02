Сотни уничтоженных захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 2 июля составляют уже более 229 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 790 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков ‒ 4052 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 7888 (+20)
- артиллерийских систем – 4188 (+26)
- РСЗО – 637 (+5)
- средств ПВО ‒ 390 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 308
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12)
- крылатых ракет ‒ 1261
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22)
- специальной техники ‒ 583 (+3)
Напомним, в июне Вооруженные силы Украины установили рекорд по уничтожению российской техники. В частности, уничтожены 390 боевых бронированных машин врага. Это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и раскрытию позиций оккупантов разведкой боем.
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