Сотни волонтеров приступили к работе с коммунальщиками, чтобы убрать в Ирпене

Сотни волонтеров приступили к работе с коммунальщиками, чтобы убрать в Ирпене

Однако в городе до сих пор находят взрывчатые предметы, которые несут угрозы.

Коммунальщики продолжают расчищать дороги в городе-герое Ирпень. Прогнозируют, чтобы расчистить асфальт, уйдет около недели. Свою помощь коммунальщикам предложили и обычные люди. Они самоорганизовались и приехали на помощь. Пока разбирали завалы, уже нашли неприятные находки – неразорванные снаряды.

Об этом говорится в ТСН.

Месяц русской оккупации Ирпеня. И все это время Михаил провел в своем доме, потому что не мог покинуть четырех собак, которых на него оставили. Он рассказывает, что здесь происходило и от этих историй просто стынет кровь.

«Подъехали, вот мое окно на втором, подъехали вот сюда, зажгли сначала вот этом дом – пятиэтажку. А потом зажгли этот дом. Оно начало гореть, жена отворила гаражные ворота, а он выходил и его застрелили, а потом и жену. Жена вышла и ее застрелили», – рассказывает Михаил.

Дома рядом почти все разрушены. В многоэтажке неподалеку видна дыра от снаряда. Михаил говорит, ему повезло – все пролетело мимо.

Здесь не слышно взрывов уже более 10 дней. Именно тогда украинские военные освободили Ирпень. И вот пора разгребать завалы. Пока мужчина расчищает проход от своего дома, коммунальщики занимаются дорогами.

Но коммунальщики здесь не единственные, неравнодушные, в частности, из столицы самоорганизовались, чтобы привести в порядок Ирпень. «Надо и пришли. Убираем гильзы в первую очередь, чтобы не было под руками у детей. Деревьев очень много падают, много колонн, очень много мусора», – говорят волонтеры.

Коммунальщики продолжают расчищать дороги в Ирпене

Сотни людей вооружились лопатами и метлой, чтобы расчистить асфальт. Местные же предоставили трактор, работа кипит.

Пока убирали, волонтеры обнаружили неразорванные снаряды.

Таких снарядов на самом деле здесь много. Взрывотехники проверили далеко не все дома, не разобрали завалы. Свою работу они приступят, когда расчистят дороги. И какие сюрпризы их ждут уже в квартирах – никто не знает.

Читайте также:

Расследовать военные преступления Путина и его приспешников будут в Германии

Хотел возглавить "карательный орган", а затем и Ровенщину: в суде оказался 27-летний предатель, работавший на РФ

В Запорожье военные уничтожили десятки росгвардейцев, которых перебросили из Дагестана

Более восьми тысяч санкций уже наложены на Россию: эксперты оценили, наступит ли от них конец экономике России

Из изуродованной Бучи вывозят заброшенных животных и находят им новые дома