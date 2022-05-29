Сотни волонтеров восстановили 400 домов на Черниговщине и планируют продолжать, но не хватает специалистов и материала

Сотни волонтеров восстановили 400 домов на Черниговщине и планируют продолжать, но не хватает специалистов и материала

Почти четыре тысячи объектов на Черниговщине уничтожила российская армия, преимущественно это жилье, которое уничтожено до основания.

Пока область ожидает модульных домов — временное жилье для пострадавших, волонтеры пытаются как-то помочь тем, кто буквально остался без крова, говорится в ТСН.

Василий Примаченко через калитку заходит в свой двор, на котором уже ничего нет. Его дом сгорел, мужчина даже не помнит дату, только хронологию событий. Снаряд попал в хлев, но взрывная волна и огонь совершили свое дело. «У меня вообще нуль. Сарай, дом, баня — все под ноль», — говорит мужчина.

Василий Примаченко в ту ночь выжил чудом. Вышел из хаты в туалет. Так мужчина и остался в нужнике на два месяца, пока его не подобрали волонтеры. «Ложился, здесь еще доски были, ноги клал, проснусь и ноги не могу разогнуть, тогда расходился. В гуманитарке дали подушку, одеяло, так теплее стало», — рассказывает мужчина.

Район Чернигова – Бобровица – окраина города и русская армия не жалела этих людей. Захватить Чернигов им так и не удалось, потому они беспощадно обстреливали город по периметру. Все окрестности Чернигова – выжженное поле, но ныне город понемногу оживает.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний уже во второй раз, после деблокады, приехал в Чернигов. Местные волонтеры показывают масштабы разрушений. «Конечно мы не можем помочь всем, но мы хотим помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Когда я был в предыдущий раз в Чернигове, то был запрос от волонтеров, не присоединится ли церковь закупив определенные материалы для восстановления домов», — рассказывает митрополит.

Церковники привезли строительные материалы – прежде всего для перекрытия крыш. В митрополичьем фонде Православной церкви Украины говорят, что помощь по восстановлению разрушенного российскими войсками жилья в Чернигове получат шестьсот семей. Крыши и окна – прежде всего. Это убережет дома от дальнейших разрушений.

Под тяжестью пережитого при жизни Прасковья Рудник уже и не разгибается, для нее это вторая война. «Луна сидела в погребе, плакала. Выходила, думала, что меня убьют, стреляли, ракеты во дворе просто искры скачут. Не убило, три бомбы», — рассказывает она о пережитом.

В первые дни блокады Чернигова скончался ее сын. Прасковья жалуется, от взрывной волны в ее доме вырвало крышу, выбило окна, а ее саму снесло из печи. «Голая во двор, думаю, посмотрю свой дом, посмотрела, а уже на хате нет ничего», — вспоминает женщина.

Из-за дождей потолок в доме уже светится, глина все время отпадает. Успокоилась женщина от ужаса, только как во двор вошла бригада волонтеров. Окна заколотили пленкой. Теперь добровольцы полностью перекрывают крышу. «Ну ремонтируют же боги, боги, боги наши, помощники, сочувствуют нам», – говорит женщина.

Эти волонтеры уже отремонтировали четыреста объектов, в том числе два — военные. За неделю у них уходит 9 кубов обшивки, но для Чернигова это капля в море.

«Надо успеть за эти 4 месяца хоть что-нибудь сделать, для того чтобы зимой они вошли в нормальных домах. У нас бригада из 200 человек и осталось около 30 человек, нам постоянно не хватает специалистов на крышу, нам постоянно не хватает специалистов для окон и самого стройматериала нам не хватает», — говорит глава правления благотворительного фонда Олег Бибиков.

Для семей, жилье которых не подлежит восстановлению – в течение месяца доставят модульные дома. К ним подключат воду и электричество, будут стоять по дворам. А еще будут модульные городки на четыре сотни душ каждое.

«Я бы не хотел, чтобы наши люди жили во временном жилье постоянно, но это первый шаг, чтобы мы расселили частный сектор, потому что частный сектор, дома фактически уничтожены, здесь невозможно проживать. Мы это сделаем в модульных городках, после того есть программы, есть понимание по приобретению квартирного фонда пострадавшим и по восстановлению», — рассказывает глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Всего на Черниговщине полностью уничтожены, или частично разрушены три тысячи четыреста домов и квартир. Российская орда прошлась практически по всей области и сознательно уничтожала все на своем пути.

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