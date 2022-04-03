"Сотни замученных, расстрелянных мирных людей": Зеленский — о зверствах российских оккупантов в Буче

Президент подчеркнул, что каждый виновный заслуживает только смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал зверские убийства мирных жителей, которые совершили войска российских оккупантов в Буче.

Об этом он сказал во время обращения.

"Президенты обычно не записывают таких обращений, как это. Но сегодня я должен сказать именно так. Сказать после того, что открылось в Буче и других наших городах, откуда выгнали оккупантов. Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах, заминированная территория, заминированные даже тела убитых, повсюду последствия мародерства.

На нашей земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и заслуживают только смерти после того, что они совершили", — заявил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области : Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.

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