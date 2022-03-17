Сотня киевлян пришли к дому, в который попали остатки снаряда, и убирают вместе с коммунальщиками

Уже через несколько часов после прилета киевляне показали чудеса самоорганизации.

Остатки сбитой российской ракеты снова упали на жилой дом Киева. Произошло это сегодня около 5 утра. В результате попадания занялась квартира на верхнем этаже. Спасатели эвакуировали более 30 человек. Не обошлось и без жертв.

Об этом говорится в ТСН.

Также читайте Эвакуация жителей Бучи начнется не раньше 14 часов

Одна женщина погибла, находившаяся на верхнем этаже. Сейчас уже спасательные работы закончились. Полиция собрала остатки снаряда, чтобы идентифицировать, что же это было.

Уже через несколько часов после прилета киевляне показали чудеса самоорганизации. Они приехали на место с новыми лопатами, мешками и метлами и начали убирать территорию вместе с коммунальщиками, которые также работают, несмотря на опасность.

У людей нет паники или растерянности, напротив, имеют «праведный гнев», который помогает верить, что никакого «русского мира» здесь не будет.

Остатки сбитой российской ракеты упали на жилой дом Киева – есть ли пострадавшие и погибшие

Читайте также:

Граница Киевщины и Житомирщины днем страдает от вражеской артиллерии, а ночью от авианалетов

"Война войной, а обед по расписанию": Одесщина начала весенне-полевые работы, чтобы в Украине был хлеб и не только

В Ахтырке в изуродованных домах остаются только животные, которые послушно ждут хозяев