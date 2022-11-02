Сотня тяжелораненых оккупантов: украинские военные успешно действуют в Запорожской области

Украинская авиация, ракетчики и зенитчики хорошо потрепали оккупантов.

Украинские военные "затрехсотили" около ста оккупантов в Запорожской области. Тяжело раненые бойцы были доставлены в больницы в Токмаке и Мелитополе.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 2 ноября.

"По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали о кадровых проблемах у оккупантов, находящихся в области.

"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", — отметили они.

Отмечается также, что авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Потери оккупантов

Украинские защитники продолжают беспощадно уничтожать вражеских оккупантов, которые двинулись в Украину. По состоянию на 2 ноября общие боевые потери противника ориентировочно составили около 73 270 личного состава.

Защитники из Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады показали успешную работу по оккупантам и их технике.

Также ВСУ нанесли удачный удар по российским войскам в Херсоне, попав во вражеские системы противовоздушной обороны.