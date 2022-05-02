Сотрудница завода "Азовсталь" после эвакуации: "Мы не видели солнечного света 2 месяца. Нам было страшно"

Сотрудница завода "Азовсталь" после эвакуации: "Мы не видели солнечного света 2 месяца. Нам было страшно"

1 мая не все гражданские смогли покинуть "Азовсталь" и они до сих пор находятся в бункерах завода.

Мирные жители пережили бурную ночь после того, как первая партия эвакуированных смогла покинуть "Азовсталь" в воскресенье, 1 мая. Большинство предыдущих попыток эвакуации граждан из Мариуполя на контролируемые Украиной территории срывались. Украинские власти сообщали о принудительной депортации тысяч мариупольцев на территорию РФ. В настоящее время россияне обстреливают завод из разных видов оружия.

Все подробности рассказал командир 12-й оперативной бригады Нацгвардии Денис Шлега, пишет CNN.

"Как только завершилась эвакуация мирного населения, враг начал применять все виды оружия. Ночь была неспокойной. Российская артиллерия работала с 2 до 3 часов ночи. Утром стало тише", — говорит Денис Шлега.

По его словам, в помещении осталось около 200 человек, в том числе 20 детей.

“Враг наносит удары со всех видов оружия. Все очень плохо", – сказал он.

“Наибольшая проблема – это раненые военнослужащие. Несколько дней назад наш полевой госпиталь разбомбили. Медицинская помощь военным оказывается в очень тяжелых условиях. Сейчас на "Азовстали" их около 500. Их ранения разной степени тяжести. Самая большая проблема, которую нужно решить", – сказал Шлега.

Сотрудница завода "Азовсталь" рассказала, что провела недели, прячась в лабиринте бункеров советских времен под объектом. Она пыталась бежать из Мариуполя, но не смогла из-за постоянных обстрелов.

“Обстрел был такой сильный... На выходе из бомбоубежища, на нескольких верхних ступеньках, можно было дышать, потому что не хватало кислорода. Я даже боялась выйти и подышать свежим воздухом. Я не могу в это поверить. Два месяца тьмы. Мы не видели солнечного света. Нам было страшно. Я не могу в это поверить", – вспоминает она.

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области, который с начала марта находится в осаде российских войск, украинские военные держат оборону на территории "Азовстали", по территории предприятия российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары. Мариупольский городской совет сообщил, что на металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских женщин, дети и пожилые люди.

Росийский президент Путин объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Путин трижды отказал.

28 апреля российские войска авиаударами разрушили подземный госпиталь на "Азовстали". В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. Число раненых в результате ударов превышает 600 человек.

1 мая удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". Первые эвакуированные прибыли в Запорожье.

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