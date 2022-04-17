Сотрудничал с оккупантами: на Киевщине самопровозглашённому главе Дымерской ОТГ сообщено о подозрении

Мужчина добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству.

В Киевской области самопровозглашённому председателю Дымерской ОТГ, сотрудничавшему с оккупантами, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству. Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

"В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он новоизбранный глава Дымерской ОТГ. В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины. Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей", — рассказали в ведомстве.

Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, а также несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях.

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