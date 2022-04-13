Сотрудничал с оккупантами: в Донецкой области полицейского подозревают в госизмене

Сотрудничал с оккупантами: в Донецкой области полицейского подозревают в госизмене

Генпрокуратура сообщила о подозрении полицейскому Мариупольскому райуправлению полиции.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении полицейскому Мариупольского райуправления полиции.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, находясь на временно оккупированной вооруженными силами РФ территории пгт. Никольское Мариупольского района добровольно согласился сотрудничать с оккупантами.

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Подозреваемый вступил в должность в незаконно созданном представителями государства-агрессора псевдоправоохранительном органе — так называемом "министерстве внутренних дел ДНР".

Досудебное расследование осуществляется следователями теруправления ГБР, расположенного в Краматорске.

Напомним, в Киеве задержали россиян, переправлявших своих соотечественников в Украину для деятельности против подразделений ВСУ.

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