Сотрудничал с оккупантами: в Донецкой области полицейского подозревают в госизмене

Генпрокуратура сообщила о подозрении полицейскому Мариупольскому райуправлению полиции.
Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении полицейскому Мариупольского райуправления полиции.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, находясь на временно оккупированной вооруженными силами РФ территории пгт. Никольское Мариупольского района добровольно согласился сотрудничать с оккупантами.
Подозреваемый вступил в должность в незаконно созданном представителями государства-агрессора псевдоправоохранительном органе — так называемом "министерстве внутренних дел ДНР".
Досудебное расследование осуществляется следователями теруправления ГБР, расположенного в Краматорске.
Напомним, в Киеве задержали россиян, переправлявших своих соотечественников в Украину для деятельности против подразделений ВСУ.
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