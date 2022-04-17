Сотрудничал с российскими оккупантами в Новой Каховке: коллаборанту из Киева сообщено о подозрении

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Сотрудничал с российскими оккупантами и был провозглашен так называемым руководителем временно-гражданской администрации г. Новая Каховка Херсонской области. Жителю Киева сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве по материалам ГЗНД СБ Украины уведомлено о подозрении жителя города Киева в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и в должности, связанной с исполнением административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч.ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый житель Киева в условиях военного положения 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ и был провозглашен руководителем временно -ражданской администрации г. Новая Каховка Херсонской области. В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей данного населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора.

Кроме того, подозреваемый в социальных сетях публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти и отметил необходимость налаживания связей с государством-агрессором. Его поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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