Сотрудничают с оккупантами: в Луганской области четверо городских голов оказались предателями Украины

Сотрудничают с оккупантами: в Луганской области четверо городских голов оказались предателями Украины

После победы коллаборантов будут судить.

В Луганской области четверо городских голов оказались предателями, согласившимися на сотрудничество с российскими оккупантами.

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Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

Как отметил Гайдай, сотрудничать с российскими убийцами согласились городские головы таких населенных пунктов: Рубежное, Милово, Марковка и Станица Луганская.

"На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, украинские защитники полностью контролируют город Припять и границу с Беларусью, откуда наступали российские оккупационные войска.

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