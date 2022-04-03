Сотрудничают с оккупантами: в Луганской области четверо городских голов оказались предателями Украины

После победы коллаборантов будут судить.
В Луганской области четверо городских голов оказались предателями, согласившимися на сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.
Как отметил Гайдай, сотрудничать с российскими убийцами согласились городские головы таких населенных пунктов: Рубежное, Милово, Марковка и Станица Луганская.
"На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — подчеркнул Сергей Гайдай.
Напомним, украинские защитники полностью контролируют город Припять и границу с Беларусью, откуда наступали российские оккупационные войска.
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