Сотрудничество с оккупантами: секретарю и члену так называемого "Комитета спасения Херсонщины" сообщено о подозрении (фото)

Сотрудничество с оккупантами: секретарю и члену так называемого "Комитета спасения Херсонщины" сообщено о подозрении (фото)

Сейчас им грозит до 12 лет за решеткой.

Секретарю и члену так называемого "Комитета спасения Херсонщины" сообщено о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Двум жителям Херсонской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, организации и проведении политических мероприятий в поддержку действий оккупационных властей (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Согласно материалам досудебного расследования, во время оккупации города Херсона вооруженными силами Российской Федерации 54-летняя жительница Херсона и 63-летний житель Херсонской области вступили в преступный сговор с представителями государства-агрессора и добровольно согласились на сотрудничество с ними.

Подозреваемые принимали непосредственное участие в создании на временно оккупированной территории незаконного формирования под названием "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок". В ходе заседания указанного комитета поддержали голосование за поддержку действий оккупационной администрации государства-агрессора. Также на этом заседании подозреваемая была избрана секретарем комитета.

Ранее в рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении еще одному участнику "Комитета спасения Херсонщины" – депутату Херсонского городского совета от политической партии "Блок Сальдо".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в селе Бабинцы Бучанского района Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с российскими оккупантами.

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