Сотрудничество со спецслужбами России: в Николаевской области будут судить супругов-предателей

Супруги из Николаева предстанут перед судом — их подозревают в государственной измене и распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины.

По версии следствия, женщина и мужчина собирали информацию о местах дислокации украинских военных и передавали ее российским спецслужбам.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По информации прокуратуры, 57-летняя женщина под кураторством спецслужб Российской Федерации регулярно собирала и передавала информацию о местах дислокации, передвижении личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Также подозреваемая предоставляла информацию о результатах и последствиях обстрелов российскими военными гражданских и военных объектов, другую информацию о военной обстановке в областном центре.

Свои действия обвиняемая маскировала под видом выгула домашнего животного и при общении с кураторами соблюдала правила конспирации.

Ее 54-летний муж, который по состоянию на 1 сентября является работником правоохранительного органа, через пророссийские телеграм-каналы собирал и передавал жене конкретные координаты расположения подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, мужчине — ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают пожизненное заключение и до восьми лет лишения свободы соответственно.

Досудебное расследование завершено. Дальнейшую судьбу подозреваемых будет решать суд.

Напомним, украинский суд наказал российского агента, собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении, а также скорректировал ракетный удар РФ по аэродрому "Краматорск". Мужчина проведет в тюрьме девять лет.

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