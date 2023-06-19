Сотрудник "Укрзализныци" хотел сорвать контрнаступление — СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который помогал врагу сорвать контрнаступление ВСУ и планировал подорвать железную дорогу на Днепропетровщине. Предателем оказался работник местной станции "Укрзализныци", которого в начале этого года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме того, агент РФ фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

"Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на камеру мобильного телефона во время рабочих выездов на поезде. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Также российские захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах "Укрзализныци" с участием завербованного агента", — рассказали в СБУ.

Таким образом, агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:

▪️ гранаты Ф-1 и РГД-5;

▪️ карабин;

▪️ большое количество патронов к стрелковому оружию;

▪️ дымовые шашки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время он находится под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Сумской области задержали информаторку, которая через родственников в РФ "сливала" данные об обороне области.

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