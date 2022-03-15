Сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ: что нашли

Сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ: что нашли

Обыски прошли у некоторых народных депутатов, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.

Сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ. У них нашли и изъяли разные виды оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Правоохранители провели обыски у некоторых народных депутатов, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.

У народного депутата Вадима Рабиновича следователи изъяли три ружья и большие сумки с деньгами с гривнами и долларами. А у депутата Виктора Черного - две гранаты Ф-1 и РГД-5. В свою очередь у Олега Волошина, который тоже является народным избранником, кроме прочего нашли пистолет.

"Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования относительно неправомерных действий служебных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", — рассказали в ДБР.

Читайте также: