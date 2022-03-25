Сотрудники "Росатома", которые были на Ровенской АЭС, записали обращение и осудили нападение РФ на Украину

Работники "Росатома" осудили русских военных.
Россияне, которые в феврале 2022 года доставляли груз на Ровенскую АЭС, записали обращение и осудили нападение России на Украину. Они заявили, что не хотят возвращаться в РФ.
Об этом говорится в сообщении Энергоатома.
Сотрудники "Росатома" заявили, что прибыли в Украину еще до войны. На территорию Ровенской АЭС они доставили радиоактивное топливо. Только 17 марта удалось полностью разгрузить и передать груз станции.
"Мы завершили свою работу согласно договоренностям. Претензий к Украине у нас нет. Мы работали в хороших условиях. С начала войны в Украине мы видим ужасы, которые делают наши сограждане. Они убивают детей, матерей и мирных граждан Украины. Здесь мы увидели всю правду", – говорится в видеообращении.
Работники "Росатома" осудили российских военных за то, что они делают в Украине и подчеркнули, что после того, как они увидели правду, не хотят возвращаться домой.
"Я не понимаю, как командиры могут отдавить приказы бомбить атомные станции. Последствия таких действий могут привести к ядерной катастрофе. Мы не понимаем, почему происходит обстрел Чернобыльской и Запорожской АЭС", – говорится в обращении.
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