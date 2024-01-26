Сотрудники ТЦК остановили на пробежке депутата Верховной Рады: чем это закончилось

К депутату ВР Георгию Мазурашу во время утренней пробежки подошли работники ТЦК. Пообщались, подискутировали и разошлись.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, работники ТЦК, вероятно, не знали о его статусе и спросили, могут ли узнать его полный возраст и посмотреть документы.

“На мое восприятие, нормальные, адекватные. Они, конечно, не знали о моем статусе. Но старший группы (так понимаю) поздоровался и вежливо осведомился, можем ли пообщаться. В тот момент я даже подумал, что возможно, наоборот, узнали и хотят обсудить какие-то законодательные моменты (некоторые предложения от ТЦК я учел при подготовке одного из законопроектов). Но тоже нет – спросили, сколько полных лет и можно ли посмотреть мои документы на предмет военно-учетных данных”, — рассказывает народный депутат.

Он добавил, что объяснил представителям ТЦК, что на пробежке не имеет с собой документов и не подлежит мобилизации.

"И что мне жаль, что им приходится таким заниматься, в смысле своеобразной «охотой на людей», вместо того чтобы работать с теми, которые реально могут быть полезны в армии. И в этой работе я готов помогать, о чем даже письменно обращался "куда нужно". Но "там" другие приоритеты. Успел сказать и о том, что знакомые Воины с передовой просят посодействовать, чтобы ТЦКашников одели в другую форму, чтобы граждане не "шугались" людей в военной форме и не смотрели на них косо, а оценивая с этими примерами вредительства со стороны представителей ТЦК. Тезис о перспективах изменения формы ТЦКашниками встретили без особого энтузиазма", — подчеркнул Мазураш.

По его мнению, эта группа — не имела целью кого-то "упаковывать" и "загонять угрозами и принуждением".

"А обратиться вежливо с такими вопросами к человеку, только что завершившему бег, в принципе, можно. Вдруг это был бы тот самый тот, который вот-вот собирался пойти в ТЦК, а тут раз — и спрос и предложение сошлись. Вероятность очень мала, но, как говорят в Черновцах, "а что спросить нельзя?" – резюмировал народный депутат.

Напомним, что почти два десятка депутатов в украинском парламенте хотят составить мандат.

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