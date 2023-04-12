Совершаемых россиянами зверств не было в Европе со времен Второй мировой — Кулеба

Министр заявил, что современные россияне действуют так же, как когда-то действовали нацисты и ничем от них не отличаются.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после распространения видео, на котором россияне отрезают главу украинского военного, заявил, что таких зверств в Европе не было со времен Второй мировой войны.

В комментарии немецкому изданию BILD Кулеба заявил, что такие зверства совершали только нацисты и призвал ускорить поставки оружия в Украину.

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"Сейчас Россия совершает зверства, невиданные в Европе со времен Второй мировой войны", — сказал министр.

Кулеба отметил, что ужасное убийство "вызывает самые отвратительные воспоминания из самых темных времен нашего общего прошлого".

Он также призвал перевести шок от этих зверств россиян в действие, а именно, ускорить поставки оружия украинским военным, чтобы они могли защитить страну от российских агрессоров.

Кроме того, Кулеба отметил важность создания международного трибунала, который будет способен привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина, а также другое российское руководство.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

Также на это видео отреагировала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она заявила, что это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то – вышло наоборот.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне, отрезавшие главу украинского военного и снявшие на видео этот процесс, обязательно будут найдены и наказаны.

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