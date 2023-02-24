Совершат ли россияне атаку на годовщину вторжения в Украину: в ВСУ дали ответ

Российские захватчики спустя год полномасштабной войны не отказались от массированных обстрелов Украины.

Сегодня, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты могут осуществить массированную ракетную атаку. Есть вероятность и других провокаций со стороны врага.

Об этом в спецвыпуске ТСН рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что угроза атаки сохраняется — это очевидно. Началось только утро. Сегодня весь мир ожидает каких-то провокаций. Все говорят, что враг захочет сделать определенные "сюрпризы", — отметил Игнат.

Впрочем, по его мнению, россияне могут совершить атаку и в другой день.

"В то же время враг видит, что мы ожидали, что мы готовились и может сделать это в другой день. ВСУ к этому готовы. Ведь мы получаем сегодня лучшие образцы по противовоздушной обороне и хотим получить самолеты, которые станут удерживающей ударной силой", — добавил спикер.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия на годовщину полномасштабной войны против Украины не сможет нанести массированных ракетных ударов по нашей территории, однако угроза обстрелов остается.

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