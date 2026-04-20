Совершаются перемещения: в ГПСУ сказали, наращивает ли Беларусь войска на границе с Украиной

Армия Беларуси

На границе Украины с Беларусью не зафиксировано подтягивание дополнительных подразделений или тяжелой техники. Несмотря на активные перемещения внутри страны, реального наращивания сил непосредственно у нашей границы не происходит.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ситуация остается контролируемой, а действия врага носят скорее демонстративный характер.

Ротации вместо наступления

Демченко объяснил, что Белорусь держит определенные подразделения на границе еще с 2022 года, аргументируя это «усилением собственной безопасности». Эти войска периодически изменяются и перемещаются, но их общая численность не растет.

Также пограничники не наблюдают движения техники в непосредственной близости от границы. Строительство полигонов и дорог, о котором заявлял Минск в рамках создания «Южного оперативного командования», не переросло в формирование ударной группировки.

Есть ли угроза со стороны России?

Сегодня Россия не держит на территории Беларуси достаточного количества пехоты и ресурсов, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Украинская разведка и Минобороны внимательно следят за каждым шагом окупантов, чтобы вовремя отреагировать на изменение обстановки.

В то же время, в ГПСУ предостерегают: нельзя исключать провокаций. Их цель – заставить Украину оттянуть силы по более горячим направлениям фронта на северную границу. Поэтому укрепление границы на Волыни, Киевщине и других северных областях продолжается без остановок.

Угрозы Лукашенко — что известно

Это заявление прозвучало на фоне очередных высказываний самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он снова начал пугать «агрессией» со стороны Украины и Польши, уверяя, что вместе с Путиным будет отражать нападение «всеми доступными средствами».

Лукашенко традиционно вспомнил о ядерном оружии, хотя сразу уточнил, что у него достаточно «другого вооружения», чтобы соседям «чуть ли не показалось». При этом диктатор добавил, что Беларусь якобы не хочет войны, но готова применить весь свой арсенал в случае пересечения границы.