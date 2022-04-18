"Совершенно безопасных районов в Харькове не осталось”: власти просят горожан не выходить на улицу

"Совершенно безопасных районов в Харькове не осталось”: власти просят горожан не выходить на улицу

Захватчики атакуют город.

Российские войска продолжают обстреливать Харьков, из-за чего власти просят горожан ограничить свое передвижение.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал не находиться на улицах города без особой необходимости.

"Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", — сказал он.

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А мэр Игорь Терехов попросил помнить о безопасности, ведь, по его словам, "совсем безопасных районов" в городе не осталось.

"Призываю вас по возможности находиться в укрытиях, бомбоубежищах, на станциях метрополитена", — отметил он.

Ранее Генштаб сообщил, что враг не прекращает попытки прорвать оборону ВСУ на Слобожанском направлении, но ВСУ решительно отражают все атаки. Так, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений ВСУ.

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